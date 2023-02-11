İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü sözleşmeli personel alacak
Haberler Gündem

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü sözleşmeli personel alacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü 109 Sözleşmeli Personel istihdam edecek.

Büro Personeli, Hemşire, Röntgen Teknisyeni, Sağlık Teknikeri, Laborant, Eczacı, Destek Personeli, Kütüphaneci ve Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına başvurmak isteyen adayların, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacak.

Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Maraş’ta ölen üç bin kişi yan yana defnedilecek

Maraş’ta ölen üç bin kişi yan yana defnedilecek

Bursa Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor

Bursa Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor

128. saatte mucize: 2 aylık bebek enkazdan sağ çıkarıldı

128. saatte mucize: 2 aylık bebek enkazdan sağ çıkarıldı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü sözleşmeli personel alacak
Gündem