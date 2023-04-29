İstanbul trafiğinde ilginç görüntüler

İstanbul trafiğinde yaşanan ilginç görüntüler amatör kameralara yansıdı. Kimi seyir halindeki aracın açık olan kapısından ayağını dışarı çıkararak, kimi ise kafasındaki kuş ile yolculuk yaptı. Trafiğin işlek olduğu yolda ilerleyen elektrikli skuter sürücüsü de tehlikeye aldırış etmedi.

Sultangazi Esentepe Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı’nda seyir halindeki hafif ticari aracın yolcu koltuğunda oturan bir kişi, aracın arka kapısını açarak ayağını dışarı sarkıttı. Dakikalarca bu şekilde yolculuk yapan kişi, tehlikeye davetiye çıkarırken, o anlar başka araç sürücüsü tarafından görüntülendi.

KAFASINDA KUŞ İLE YOLCULUK YAPTI

Bağcılar’da seyir halindeki motosiklet sürücüsü, kafasındaki muhabbet kuşu ile yolculuk yaptı. O anları gören çevredekiler tebessüm ederken, sürücü ile kuşun yolculuğu amatör kameraya yansıdı. Basın Ekspres yolunda ilerleyen elektrikli skuter sürücüsü, tehlikeye davet çıkardı. Sürücü uzun süre araçların arasında yolculuk yaptı. (DHA)