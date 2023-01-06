İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor

İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre İstanbul Topkapı Üniversitesi’ne Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İstanbul Topkapı Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

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