İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi alıyor
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre öğretim üyesi alımı yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre;2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda programları belirtilen unvanlarda tam zamanlı olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki şartları haiz olmaları gerekmektedir.
Adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen başvurmaları gerekmektedir.
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