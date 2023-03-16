İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi alıyor

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi alımı gerçekleştirecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Meslek Yüksekokulumuza, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanı alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi : 28.03.2023

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