İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alıyor
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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alıyor

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu’ne öğretim görevlisi alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Meslek Yüksekokulumuza, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlerine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanları alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi : 10.02.2023

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