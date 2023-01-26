İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi alıyor

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’ne öğretim görevlisi alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği” nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içerisinde Müdürlüğümüz İstanbul Yerleşkesi (Cankurtaran Mah. Kennedy Cad. No:2 Ahırkapı Feneri Yanı Fatih/İSTANBUL) İnsan Kaynakları Birimine şahsen yapılacaktır.

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