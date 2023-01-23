İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacak
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İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacak

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından yayınlanan ilana göre öğretim görevlisi alımı yapılacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği” nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri alınacaktır.

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İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacak
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