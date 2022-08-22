İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 29 öğretim üyesi alacak

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre 29 öğretim üyesi alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23, 24 ve 26. maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin “Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine” göre öğretim üyesi alınacaktır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ