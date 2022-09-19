İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlü tarafından yayınlanan ilana göre öğretim üyesi alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte Bölümleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

İstenilen Belgeler

Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim bilgileri adres, telefon numarası, e-posta vs açıkça belirtilecektir.)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

YÖK Formatlı Özgeçmiş,

Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

Adli Sicil Belgesi

Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti Doktora Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti

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