İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak
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İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

İstanbul Rumeli Üniversitesi bünyesine farklı bölümlerden öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İstanbul Rumeli Üniversitesi bünyesine ilanda belirtilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapılacak.

Başvurular 6 Mart tarihine kadar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

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