İstanbul Rumeli Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak
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İstanbul Rumeli Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak

İstanbul Rumeli Üniversitesi tarafından yayınlanan ilana göre, üniversitenin gerekli görülen bölümlerine öğretim üyesi yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Rumeli Üniversitesi belirtilen Fakülte Bölümleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”in ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Bütün kadrolara başvuru süresi, bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

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