İstanbul Rumeli Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor

İstanbul Rumeli Üniversitesi kadrolarına özel şartları taşıyan 17 öğretim üyesi alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Rumeli Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre 17 Öğretim Üyesi alacak.

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru için son tarih 20 Ocak 2021 mesai bitimine kadar yapılabilecek olup müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

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