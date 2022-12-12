İstanbul merkezli 6 ilde DHKP/C operasyonu: 22 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DHKP/C’nin cezaevi yapılanmasına bağlı olarak faaliyet gösterip örgüte finans desteği sağladıkları iddia edilen 22 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, “6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet Etme” suçu kapsamında DHKP/C silahlı terör örgütünün cezaevleri yapılanmalarında örgütsel eylem ve faaliyetleri nedeniyle yakalanarak tutuklanan veya hüküm giyen örgüt mensuplarına para temin ettikleri iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu yönde yapılan teknik takiplerle tespit edilen 28 şüpheliye yönelik bu sabah birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli Ankara, Bursa, Hatay, Kocaeli ve Mersin olmak üzere 6 ayrı ilde yapılan operasyonda, toplam 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda ise ele geçirilen çok sayıda örgütsel dokümana ve dijital malzemeye el konuldu.

Konuyla ilgili tahkikat işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Bu arada, operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

(ANKA)