İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonunda 27 şüpheli yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) gizli haberleşme yöntemlerinden ankesörlü telefonla aranan aralarında görevde bulunan subayların da olduğu 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 5 farklı ilde düzenlenen operasyonda 27 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefon kartları ve ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanı bulunan şüpheliler tespit edildi. Hava, Kara, Deniz ve Jandarma Kuvvetleri Komutanlığına mensup görevde bulunan 3 astsubay, 4 subay ile ihraç edilen 2 eski askeri personelin şüpheliler arasında olduğu ortaya çıktı.

Yapılan araştırmalarda yine ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve askeri okullara giriş sınavında örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisi bulunduğu yönde tespit yapılan 18 kapatılan askeri okul öğrencisi ile FETÖ/PDY mahrem yapılanmasında mahrem imam oldukları tespit edilen 7 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli 5 farklı ilde şüphelilerin yakalanması için yapılan operasyonlarda 27 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması çalışmaları devam ediyor. (DHA)