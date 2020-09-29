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İstanbul merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon

İstanbul, Adana ve Batman’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 65 şüpheli gözaltına alındı. 

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul’da Kağıthane, Eyüpsultan, Sarıyer,Beykoz, Sancaktepe Ümraniye ve  Çekmeköy ilçeleri ile Adana ve Batman’da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri ile polis helikopteri de destek verirken, 500 polis operasyonda yer aldı.  62 adrese düzenlenen operasyonda 65 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Polis ekipleri, operasyon yaptıkları adreslerde uzun süre arama yaptı. Aramalarda çok miktarda uyusturucu madde silah ve bu silahlara ait  fişek ele geçirildi. Operasyon yapılan adreslerden birisi de Kağıthane Seyrantepe Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir binanın 3’üncü katındaki daire oldu. Narkotik polisi, özel harekat timlerinin eşliğinde girdikleri dairede uzun süre arama yaptı.

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İstanbul merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon
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