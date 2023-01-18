İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 44 gözaltı kararı
Haberler Gündem

İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 44 gözaltı kararı

Fetullahçı Silahlı Terör Örgütünün güncel faaliyetlerine yönelik İstanbul merkezli 10 ilde 44 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, polis tarafından yakalanan ve itirafçı olan şüpheli B. Ç’nin ifadesi, teşhisleri doğrultusunda ve dijital materyallerin incelenmesiyle toplanan deliller kapsamında örgütün güncel faaliyetlerine ilişkin gözaltı kararı verildi.

Polis tarafından İstanbul merkezli 10 ilde 44 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Erdoğan: Cumhuriyetimizin ikinci asrını terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız

Erdoğan: Cumhuriyetimizin ikinci asrını terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız

Bozcaada ve Gökçeada’ya feribot seferleri iptal edildi

Bozcaada ve Gökçeada’ya feribot seferleri iptal edildi

Yozgat’ta yakalanan 7 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Yozgat’ta yakalanan 7 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 44 gözaltı kararı
Gündem