İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alıyor

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı gerçekleştirecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: İstanbul Medipol Üniversitesi aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi : 15.03.2023

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