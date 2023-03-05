İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alıyor
Haberler Gündem

İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alıyor

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı gerçekleştirecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: İstanbul Medipol Üniversitesi aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi : 15.03.2023

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Bursa Uludağ Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alıyor

Biruni Üniversitesi akademik personel alacak

Biruni Üniversitesi akademik personel alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Altılı Masa’daki depreme ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Altılı Masa’daki depreme ilk yorum

İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alıyor
Gündem