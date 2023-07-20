İstanbul Kapalıçarşı’da operasyon: Piyasa değeri 80 milyon lira

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yaklaşık 2 aylık takibin ardından piyasa değeri yaklaşık 80 milyon lira olan 50 kilo sahte altın ele geçirildiğini ve operasyonda 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik” suçlarının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; M.Ö. ve S.Y. adlı kişileri kapalı Çarşı’da yaklaşık bir ay takip etti. bu kişilerin ayarı düşük bilezik, altın zincir, Reşat altını ve yüzük başta olmak üzere farklı mücevheratlar imal ederek piyasaya sürdükleri tespit edildi.

Polis ekipleri, tespitlerin ardından 13 Temmuz’da operasyon düzenledi. Operasyonda, piyasa değeri 80 milyon lira olan 50 kilo sahte altın ve altın imalatında kullanılan malzemeleri ele geçirdi.

Suçtan elde ettikleri haksız kazancı, eşleri ve diğer aile bireyleri adına araç ve taşınmaz mal alarak gizlemeye çalıştıkları anlaşılan şüpheliler, “paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik” adliyeye sevk edildi. M.Ö. ve S.Y. adlı şüpheliler, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

(ANKA)