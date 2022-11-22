İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 9 personel alacak

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne (İİB) Uzman Yardımcısı kadrosu için 3, Bilgisayar Programcısı kadrosu için bir 1, İdari Memur kadrosu için 3, Şoför kadrosu için 2 olmak üzere sözlü sınavla 9 personel alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Başvurular Genel Sekreterliğin evrak kayıt birimine 21/12/2022 tarihi saat 16.00’ya kadar şahsen veya posta ile yapılacak.

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