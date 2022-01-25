İstanbul Havalimanı’nda yolcular isyan etti

İstanbul Havalimanı’nın kar fırtınasından olumsuz etkilenen yerlerin başında gelmesi, yolcuların ve personelin kabus dolu anlar yaşamasına neden oldu. Saatlerdir havalimanında mahsur kalan yolcular, “we need hotel (otele ihtiyacımız var)” sloganları atarak isyan etti.

İstanbul’da dün akşam saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı mega kent İstanbul’u esir aldı.

Çok sayıda araç yolda kaldı, uçuşlar iptal edildi, kente araç giriş ve çıkışları kapatıldı.

Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı kısmi bir iki sorun dışında ulaşıma açık kalırken, İstanbul Havalimanı yoğun kar yağışından en çok etkilenen yerlerin başında yer aldı.

Saatlerce uçakta mahsur kaldıktan sonra güçlükle havalimanına getirilen yolcularla, terminalde bekleyen yolculara uyumaları için karton dağıtıldı.

Geceyi bu şekilde geçiren yolcular, isyan etti. Havaalanının avlusunda toplanan yolcular, İngilizce, “we need hotel” yani “otele ihtiyacımız var” sloganı attı.

O anları cep telefonuyla görüntüleyen yolcular, sosyal medyadan paylaştı. Kimi yolcuların paylaşımlarında BBC gibi uluslararası basın kuruluşları ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson’u eklemeleri dikkat çekti.