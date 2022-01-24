İstanbul Havalimanı’nda tüm uçuşlar durduruldu

İstanbul’da üç gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı hava ulaşımını da etkiledi. İstanbul Havalimanı’nda tüm uçuşlar kar nedeniyle saat 18.00’a kadar durduruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da üç gün önce başlayan kar yağışı etkisini devam ettiriyor.

Aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda tüm uçuşlar saat 18.00’a kadar durduruldu.

Yetkililerin saat 16.00’da yağış durumunu dikkate alarak yeniden değerlendirme yapacağı öğrenildi.

Hava ulaşımında aksamaların yaşanmaması için İstanbul Havalimanı’nda toplam 500 personel ve 180 araçla karla mücadele ediliyordu.