İstanbul Havalimanı’nda oy verme işlemi başladı

Cumhurbaşkanlığı ve 28’nci dönem milletvekili genel seçimleri için yurt dışına kayıtlı Türk vatandaşlarının İstanbul Havalimanında oy verme işlemleri başladı. Sandık görevlilerinin seçim yemini etmesinin ardından ilk oyu Avusturalya Sidney’den Ferhat Kopuz kullandı. Kimileri ise ikametgahının gözükmemesi gerekçesiyle oyunu kullanamadı.

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için, gurbetçiler bugün sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullanacağı noktalardan biri olan İstanbul Havalimanı oldu. Seçim sandıkları masalara yerleştirildi. Yurt dışı kayıtlı seçmenler, İstanbul Havalimanı’nda 6’sı geliş, 6’sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanmaya başladı. Sandık görevlilerinin seçim yemini etmesinin ardından ilk oyu Avusturalya Sidney’den Ferhat Kopuz, ikinci oyu ise Angola Cumhuriyetinden gelen Cemil Kurt kullandı. Hollanda’dan eşiyle birlikte gelen Mustafa Gürdal ise ikametgahının Hollanda’da gözükmemesi nedeniyle oy kullanmadan Hollanda’ya geri döndü.

“TÜRKİYE İÇİN HAYIRLI OLSUN”

İlk oyu kullanan Avusturalya Sidney’den gelen Ferhat Kopuz, “Sabah 06.00da oy vermek için geldim. Türkiye için hayırlı olsun. İstanbul’u gezmeye gideceğim” dedi.

“UZUN ZAMAN SONRA OY KULLANIYORUM”

Angola Cumhuriyetinden gelen Cemil Kurt, “Bayram üzeri Angola Cumhuriyetinden İstanbul’a gelmiştim. Gelmişken oyumu da kullanmak istedim. Vatandaşlık görevimi yerine getirmek istiyorum. Farklı bir his, uzun zaman sonra oy kullanıyorum, tüm milletimize hayırlı olsun” dedi.

“BURADA KAYDIM GÖZÜKMÜYORMUŞ”

Hollanda’dan eşiyle birlikte gelen Mustafa Gürdal oyunu kullanamadı. Gürdal, Eşim oy kullandı ben kullanamadım. Burada kaydım gözükmüyormuş. Orada konsoloslukta kullanırım. 50 yıldır Hollanda’dayım. Şimdi 10.45 uçağı ile dönüyorum” dedi.

“VATANA MİLLETE UĞURLU OLSUN”

Fransa’dan gelen Yetkin Bal, “Vatana millete uğurlu olsun. Oyumu kullandım, Fransa’ya geri dönüyorum” dedi.

“GELMİŞKEN OYUMU KULLANDIM”

Hollanda’dan gelen Salih Yılmaz, “Epey zamandır buradayım, gelmişken oyumu da kullandım, Fransa’ya dönüyorum. Çok iyi hissediyorum, hayırlısı olsun” dedi. Oy verme işlemleri 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00’a kadar devam edecek. (DHA)

(DHA)