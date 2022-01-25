İstanbul Havalimanı’nda 13.00’e kadar uçuşlar durduruldu
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İstanbul Havalimanı’nda 13.00’e kadar uçuşlar durduruldu

İstanbul’da üç gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı hava ulaşımını da etkiledi. İstanbul Havalimanı’nda tüm uçuşlar kar nedeniyle saat 13.00’e kadar durduruldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı’nın saat 13.00’e kadar uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

Keskin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle İstanbul Havalimanı pistlerine uçak iniş kalkışı yapılmayacak olup, kapalılık durumu 25 Ocak saat 13,00’e kadar uzatılmıştır” ifadelerine yer verdi.

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İstanbul Havalimanı’nda 13.00’e kadar uçuşlar durduruldu
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