İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor
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İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından özel şartları taşıyan 5 öğretim üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.

Başvurular şahsen veya posta yolu ile olup, 2 Nisan tarihine kadar tamamlanmalıdır.

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