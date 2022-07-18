İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor
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İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin boş bulunan kadrolarına öğretim Görevlisi alımı gerçekleştirilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Gelişim Üniversitesi, 2547 Sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.

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