İstanbul Gelişim Üniversitesi akademik personel alıyor
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İstanbul Gelişim Üniversitesi akademik personel alıyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin boş bulunan kadrolarına akademik personel alımı gerçekleştirilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Gelişim Üniversitesi; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve “İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Ölçütleri” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Son Başvuru Tarihi : 29.08.2022

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İstanbul Gelişim Üniversitesi akademik personel alıyor
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