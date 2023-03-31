İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
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İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: İstanbul Gedik Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 14.04.2023)

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