İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim üyesi alıyor

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre öğretim üyesi alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Gedik Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

Öğretim Üyeleri ise ilgili fakülteye ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (08.07.2022-.22.07.2022) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

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