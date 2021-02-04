İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Gedik Üniversitesi farklı alanlarda 14 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Gedik Üniversitesi tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

Öğretim üyesi kadrolarına başvuru yapacak olan adayların, başvuru dosyalarını Profesör ve Doçent adaylar Rektörlüğe, Dr. Öğretim Üyeleri ise ilgili fakülteye ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (03.02.2021- 17.02.2021) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

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