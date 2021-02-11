İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Gedik Üniversitesi farklı alanlarda 6 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Gedik Üniversitesi tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca 4 farklı bölüme 6 öğretim üyesi alınacak.

Adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (11.02.2021-25.02.2021) belgelerini şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

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