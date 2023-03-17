İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim elemanı alıyor

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim elemanı alımı gerçekleştirecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: İstanbul Gedik Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara Öğretim elemanı alınacaktır.

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma onaylı fotokopileri (Profesör ve Doçent adaylar için Doçentlik Belgesi) ile yurtdışından alınmış Diploma, unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan başvuru dosyalarını Profesör ve Doçent adaylar Rektörlüğe, Dr. Öğretim Üyeleri ise ilgili fakülteye ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (15.03.2023-29.03.2023) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

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