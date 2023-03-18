İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim elemanı alıyor
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İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim elemanı alıyor

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim elemanı alımı gerçekleştirecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: İstanbul Gedik Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile aşağıda belirtilen kadrolara Öğretim elemanı alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi : 29.03.2023

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