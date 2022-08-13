İstanbul Gedik Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alıyor

İstanbul Gedik Üniversitesi’nin boş bulunan kadrolarına öğretim üyesi alımı gerçekleştirilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Gedik Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 26.08.2022)

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