İstanbul Gedik Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

İstanbul Gedik Üniversitesi tarafından yayınlanan ilana göre, üniversitenin gerekli görülen bölümlerine araştırma görevlisi yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Gedik Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

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