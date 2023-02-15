İstanbul Galata Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alıyor
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İstanbul Galata Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alıyor

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre İstanbul Galata Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı gerçekleştirecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: İstanbul Galata Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi : 01.03.2023

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