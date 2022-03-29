İstanbul Galata Üniversitesi 9 öğretim elemanı alacak

İstanbul Galata Üniversitesi tarafından yayınlanan ilana göre, üniversitenin gerekli görülen bölümlerine öğretim elemanı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Galata Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Son başvuru tarihi olarak 12.04.2022 belirlendi.

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