İstanbul Galata Üniversitesi 4 araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alıyor

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Galata Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi : 04.10.2022

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