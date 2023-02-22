İstanbul Esenyurt Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alıyor

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre İstanbul Esenyurt Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı gerçekleştirecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: İstanbul Esenyurt Üniversitesi aşağıdaki tabloda belirtilen akademik birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır. Başvuracak adayların, söz konusu kanun ve yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

İlanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi (8 Mart 2023)

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…