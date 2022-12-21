İstanbul Esenyurt Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alıyor

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre İstanbul Esenyurt Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İstanbul Esenyurt Üniversitesi aşağıdaki tabloda belirtilen akademik birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, söz konusu kanun ve yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi. (04 Ocak 2023)

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