İstanbul Boğazı çamura bulandı

İstanbul’da etkili olan yağış sonrası Göksu ve Küçüksu Deresinden gelen çamurlu su, İstanbul Boğazı’na aktı. Deniz suyunun rengi kahverengiye dönüştü. Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Anadolu yakasında sabah saatlerinde başlayan sağanak sonrası Göksu ve Küçüksu derelerinden gelen çamur İstanbul Boğazı’na aktı. Çamurlu suyun akması boğazın renginin değişmesine neden oldu.

Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi. (DHA)