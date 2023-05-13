İstanbul bırakılmadıysa Türkiye hiç bırakılmaz!

Bugün Türkiye’de, BOP’ta görevli bir iktidar olmasaydı, yarınki seçimin sonuçları için kimse kaygılanmazdı.

Halkın arasında en çok konuşulan konuların başında bu yer alıyor.

Son 10 yıldır ilişkilerimin insani temelde sürdüğü ve AKP’ye aralıksız oy veren tanıdıklarımdan aldığım izlenime göre AKP, seçimi kaybediyor!

Oy vermeyecekler!

Bu izlenimimi, bu gerçeği bir yılı aşkın bir süredir zaten yazmaktayım.

Yarın, kökü bu topraklarda olan bir iktidar tarafından seçimler gerçekleştiriliyor olsaydı Millet İttifakı’nın alacağı oy % 70 olarak açıklanırdı!

Millet İttifakı’nın bileşenlerinin yaptığı açıklamalara bakıldığında ise her türlü alavere dalavere için hazırlıklı oldukları görülüyor.

Bu aşamadan sonra yurttaşlarımız da görevlidir.

Herkes oyuna sahip çıkacaktır buna inanıyorum.

Kaygılarımın en büyük dayanaklarından birisi 2 Mayıs günü CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’in İçişleri Bakanlığı’nın, Yüksek seçim Kurulu’na(YSK) paralel bir seçim takip sistemi kurulduğuna dair açıklamasıdır.

Sizce Türkiye’de uçan kuşu takip eden ve paket haberler dışında hiçbir haberin yapılmasına izin vermeyen İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği bir genelgeyi kendi izinleri dışında basının hatta CHP’nin eline geçmesine izin verir mi?

Vermez!

Üstelik İçişleri Bakanı’ndan habersiz bir kaymakamın YSK’ye başvurması sizce mümkün müdür?

Mümkün değildir…

Öyleyse sanki gizli bir şey yapıyorlarmış da yakalanmışlar gibi bir durum neden yaratıldı?

YSK, seçimleri adil bir şekilde yapacak dedirtmekten başka bir şey değildir.

İşte Millet İttifakı’nı bu temelde uyarmak istiyorum!

Üstüne üstlük son ana kadar sözde yerli ve milli tezlerini meşrulaştırmak için her türlü sansasyon olay da beklenir…

Kılıçdaroğlu’na suikast haberinin de zamanlaması önemlidir.

Sadece Millet İttifakı’nın seçim görevlileri değil vatanın bütünlüğü milletin birliğinden yana olan tüm yurttaşlarımız uyanık olmak zorundadır.

Kılıçdaroğlu’nun seçim sonuçlarına yönelik Rusya uyarısı da bu kapsam da değerlendirilmelidir ve doğrudur.

Her ne olursa olsun ne yaşanırsa yaşansın, Millet İttifakı’nın kararlarına sadık kalınmalıdır.

Unutmayalım!

İstanbul bırakılmadıysa Türkiye hiç bırakılmaz!