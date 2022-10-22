İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
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İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Bilgi Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya Öğretim Üyesi alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 04.11.2022

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