İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek

İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yayınlanan ilana göre, üniversitenin gerekli görülen bölümlerine öğretim üyesi yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Bilgi Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adayların başvuruları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Performans Ölçütleri ve Akademik Atama ve Yükseltme Kıstasları Yönergesinde belirtilen kriterleri yerine getirmeleri halinde değerlendirmeye alınmaktadır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…