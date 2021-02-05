İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Aydın Üniversitesi farklı alanlarda 67 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik’in ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adaylar şahsen veya posta aracılığı ile müracaat edeceklerdir. Başvurular ilanın yayım tarihi itibariyle 15 gündür.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…