İstanbul Atlas Üniversitesi 21 öğretim üyesi alıyor

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre İstanbul Atlas Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İstanbul Atlas Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’ nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na şahsen/posta yolu ile yapılabilir.

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