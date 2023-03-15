İstanbul Arel Üniversitesi 64 akademik personel alıyor

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre İstanbul Arel Üniversitesi 64 akademik personel alımı gerçekleştirecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: İstanbul Arel Üniversitesi aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul bölümlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacaktır. 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ve ilandaki “”Aranan Nitelikler”” başlığı altında yer alan koşulları sağlayan öğretim elemanlarından;

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar; Fakülte/Yüksekokula hitaben yazacakları dilekçelerine, istenen belgeleri ekleyerek aşağıda belirtilen adreslere teslim edeceklerdir. Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Başvurularında İstenen Belgeler; – Başvurdukları bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe, (Dilekçeler başvuru yapılan Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Dekanlığına/Müdürlüğüne hitaben yazılacaktır) – Özgeçmiş, (YÖK Formatında) – ALES belgesi ilgili puan türünden 70 puan , – Araştırma Görevlisi Başvurularında Türkçe Eğitim veren bölümlerde Yabancı dil sınav belgesi Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından: 50 puan, – Onaylı lisans, yüksek lisans diplomalar, e-devlet mezun belgesi ve varsa doktora öğrenci belgeleri, – Onaylı lisans Transkripti, – Nüfus cüzdanı fotokopisi, – 1 Adet vesikalık fotoğraf, Erkek adaylar için askerlik tecil, terhis veya muafiyet belgesi – Varsa ilgili alanda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.

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