İstanbul Ambarlı Limanı’nda 2 ton uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul Ambarlı Limanı’nda 2 ton 91 kilogram ağırlığında, 12,3 milyon adet captagon hapın ele geçirildiğini bildirdi.

Muş, Twitter hesabından, Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan uyuşturucu yakalamasına ilişkin bilgi verdi.