İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alıyor

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’ne araştırma görevlisi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği” nin ilgili maddelerine göre araştırma görevlisi alınacaktır.

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylar; başvuru dilekçesi ve istenen belgeler ile birlikte 07.11.2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar şahsen veya posta yoluyla aşağıda belirtilen adrese başvurusunu yapmalıdır.

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