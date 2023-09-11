İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye’de işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 9,4’e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı temmuzda bir önceki aya göre 38 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan düşüşle yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,6 iken, kadınlarda yüzde 12,9 olarak tahmin edildi.

Temmuzda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 18 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 15,2, kadınlarda ise yüzde 23,1 olduğu öngörüldü.

TÜİK verilerine göre, 2021-2023 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Ay/Yıl 2021 2022 2023

Ocak 12,5 11,2 9,7

Şubat 13,3 10,8 10,1

Mart 12,8 11,1 10,0

Nisan 13,3 10,8 10,0

Mayıs 13,3 10,8 9,5

Haziran 11,1 10,4 9,6

Temmuz 11,6 10,2 9,4

Ağustos 11,9 9,8

Eylül 11,3 10,0

Ekim 11,0 10,1

Kasım 11,1 10,1

Aralık 11,0 10,2

(AA)